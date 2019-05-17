Из Петербурга в Таллин планируют запустить скоростной поезд

21:30, 24 мая 2019, ПАИ

Между столицей Эстонии и Петербургом намерены пустить скоростную электричку, благодаря которой вместо восьми часов на поезде горожане смогут доехать в Таллин за 4,5 часа, сообщает портал kudago.com.

Создание поезда возможно, если ветку от Петербурга до Пскова продлят до Печор. Тогда электричка будет доезжать до пограничной станции Койдула, где пассажиры пересядут на эстонскую электричку Elron.

На первое время состав будет совершать одну-две поездки ежедневно, но, если возникнет спрос, количество увеличат до четырёх. Стоимость проезда станет выше, чем в автобусе, но ниже, чем на самолёт. Сейчас представители «Эстонской железной дороги» и РЖД создадут рабочую группу, которая займётся проектом.