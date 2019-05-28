Доктор медицинских наук развенчала «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»

17:35, 28 мая 2019, ПАИ

«Страшилки» из листовок организаторов митингов против строительства завода «Титан-Полимер» под Псковом развенчала доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии Псковского государственного университета Галина Артюнина на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, она рассказала, что более 20 лет изучает здоровье сотрудников вредных производств, поэтому сразу обратила внимание на несколько «страшилок» от авторов листовок, зазывавших людей на митинг. «Например, про 200-километровую санитарно-защитную зону - это явная глупость, таких санитарно-защитных зон просто не существует!» - заявил специалист.

«Я посмотрела ваши выбросы, - обратилась она к руководству предприятия. Вот формальдегид. Да мы им дышим каждый день в наших офисах! Во всех офисах с новой мебелью его концентрация в 500 раз выше нормы».

Что касается бензопирена, продолжила эксперт, то он летит из выхлопной трубы каждого автомобиля. «Так вот на перекрестке на площади Ленина в Пскове в часы пик концентрация бензопирена в 6 раз превышает норму! И это каждый день!» - заметила Галина Артюнина.

По её словам, само производство завода «Титан-Полимер» не столь опасно, все можно спроектировать должным образом. Опасным, считает эксперт, оно может стать только в случае возгорания, при этом он заметила, что не менее опасным будет и пожар в обычном офисе.

Как заверил директор завода Герман Петрушко, пожар на предприятии технологически невозможен.

«Титан-Полимер» планируется разместить в особой экономической зоне «Моглино». Завод будет производить до 170 тысяч тонн в год ПЭТФ-гранул и до 70 тысяч тонн в год БОПЭТ-пленки. В строительство завода инвестируют свыше 13 млрд рублей. На предприятии и смежных производствах появится 2 тысячи рабочих мест со средней зарплатой 35 тыс. рублей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что производство будет запущено только после прохождения всех экологических экспертиз.