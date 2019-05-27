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Спорт

Псковский курсант стал серебряным призером всероссийских соревнований по рукопашному бою

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Аюб Аюбов завоевал «серебро» на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, посвященных памяти актера театра и кино Александра Дедюшко, которые состоялись во Владимире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

В поединках, прошедших на площадке спортивного комплекса Владимирского юридического института ФСИН России, приняли участие более 100 спортсменов из 22 регионов России.

Псковский курсант стал финалистом в весовой категории до 90 кг.

Он имеет два спортивных разряда: кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и греко-римской борьбе. Кроме того, Аюб Аюбов является чемпионом Псковской области и Всероссийского турнира по грепплингу, чемпионом региона по панкратиону, чемпионом области и призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, призером областного чемпионата по бразильскому джиу-джитсу, чемпионом и призером Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).

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