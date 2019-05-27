Псковский курсант стал серебряным призером всероссийских соревнований по рукопашному бою

08:59, 29 мая 2019, ПАИ

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Аюб Аюбов завоевал «серебро» на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, посвященных памяти актера театра и кино Александра Дедюшко, которые состоялись во Владимире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В поединках, прошедших на площадке спортивного комплекса Владимирского юридического института ФСИН России, приняли участие более 100 спортсменов из 22 регионов России.

Псковский курсант стал финалистом в весовой категории до 90 кг.

Он имеет два спортивных разряда: кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и греко-римской борьбе. Кроме того, Аюб Аюбов является чемпионом Псковской области и Всероссийского турнира по грепплингу, чемпионом региона по панкратиону, чемпионом области и призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, призером областного чемпионата по бразильскому джиу-джитсу, чемпионом и призером Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).