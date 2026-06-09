Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
Великолучане стали призёрами традиционного межрегионального турнира по кикбоксингу, который прошёл в Москве. Об этом сообщается в группе отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
В соревнованиях приняли участие более 700 кикбоксёров из семи регионов России: Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Московской области, Москвы и Псковской области.
В результате победы одержали Илья Семёнов, Владимир Финочко, Даниил Речкин, Илья Костюков, Елизавета Шуднева и Александра Петраковцева. Серебро на счету Дениса Березина и Вадима Зимина.
Тренирует команду Сергей Москалёв.
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