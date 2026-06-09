Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве

Великолучане стали призёрами традиционного межрегионального турнира по кикбоксингу, который прошёл в Москве. Об этом сообщается в группе отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте».

  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
    Фото: группа отделения кикбоксинга спортшколы «Экспресс» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие более 700 кикбоксёров из семи регионов России: Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Московской области, Москвы и Псковской области.

В результате победы одержали Илья Семёнов, Владимир Финочко, Даниил Речкин, Илья Костюков, Елизавета Шуднева и Александра Петраковцева. Серебро на счету Дениса Березина и Вадима Зимина.

Тренирует команду Сергей Москалёв.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

Псковский теннисист остановился в шаге от основной сетки турнира серии M15 в Армении
09 июня 2026

ФК «Псков» завершил первый круг объединённой ЮФЛ на четвёртом месте
09 июня 2026

Великолучане стали медалистами межрегионального турнира по кикбоксингу в Москве
09 июня 2026

Определилась первая полуфинальная пара чемпионата Псковской области по футболу
08 июня 2026

В Великих Луках ограничат движение транспорта из-за проведения Международной встречи воздухоплавателей
08 июня 2026

«Состязание силачей» пройдёт в Мальской долине
08 июня 2026

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
08 июня 2026

Псковская парусная регата стартует 10 июня
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...