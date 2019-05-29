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Общество

Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с традиционным ежегодным отчетом о деятельности администрации региона в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству инофрмации в пресс-службе администрации региона, выступление главы региона состоится в четверг, 30 мая, в рамках 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

При подготовке к отчету губернатор провел серию встреч с представителями всех парламентских фракций Собрания, на которых были затронуты актуальные вопросы здравоохранения, образования, экономики, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, обращения с отходами, транспорта, дорожного строительства, транспортной доступности и ряд других.

На официальном портале органов власти pskov.ru будет вестись текстовая трансляция доклада. На сайте регионального Собрания выступление губернатора будет транслироваться в режиме онлайн.

После выступления Михаил Ведерников ответит на вопросы парламентариев.

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