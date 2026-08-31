О взаимосвязи ДТП и гаджетов при прогулке рассказала инспектор

15:26, 31 августа 2026, ПАИ

Насколько опасно детям использовать наушники и телефон при прогулке, рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«При переходе дороги использование телефона и наушников повышает риск совершения дорожно-транспортного происшествия, потому что человек отвлекается от дорожной обстановки. Как показывает практика, во время разговора или игры в телефоне дети меньше следят за движением, выбирают менее безопасный интервал между автомобилями и чаще сталкиваются с опасными ситуациями. Но, как правило, сам телефон не может стать причиной ДТП, он является лишь способствующим фактором», – пояснила она.

При этом в Псковской области ДТП, связанных с использованием гаджетов, зарегистрировано не было.

«Ребёнок не может попасть в дорожно-транспортное происшествие только потому, что он играет в телефон. Он всегда должен понимать, что только соблюдая правила дорожного движения, он будет в безопасности. Иными словами, телефон и наушники могут быть лишь сопутствующим фактором», – заключила Юлия Данилова.