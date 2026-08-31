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Гериатр рассказала о простых тестах для проверки здоровья пожилых людей

О простых тестах для проверки мышечного состояния и когнитивных функций пожилых пациентов рассказала врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Один из таких тестов – «Встань и иди». Человек встаёт со стандартного стула, проходит вперёд три метра, поворачивает, возвращается и снова садится. Тест оценивает не только силу ног, но и динамическое равновесие, координацию. Если на выполнение уходит больше времени, чем обычно, например более 20 секунд, это тревожный сигнал: возможно, есть нарушения мобильности, связанные с саркопенией – потерей мышечной массы», – объяснила специалист.

Также мышечное состояние у пожилых людей проверяют с помощью кистевой динамометрии. «Это прямой способ оценить мышечную силу. Есть пороговые значения: если у мужчины сила хвата – менее 27 килограммов, а у женщины – менее 16 килограммов, это может указывать на снижение мышечной силы и быть маркером саркопении. Для точности рекомендуют сделать несколько попыток и взять максимальный результат», – уточнила Дарья Ульвачева.

Что касается когнитивных функций, то состояние памяти и мышления врач не проверяет у всех пациентов подряд. По словам гериатра, сначала идёт клиническая беседа: специалист выясняет, что именно беспокоит (забывчивость, трудности с концентрацией, путаница в делах, изменения в поведении), как это влияет на повседневную жизнь, есть ли подобные проблемы у родственников. «Уже на этом этапе у врача могут возникнуть подозрения, и тогда он переходит к оценке когнитивных функций», – сказала она.

Существуют также различные скрининговые шкалы, такие как мини-ког, где пациенту нужно запомнить три слова, нарисовать часы, вспомнить слова.

«Монреальская шкала оценки когнитивных функций чувствительнее – она ловит лёгкие нарушения, проверяя не только память, но и внимание, речь, зрительно-пространственные навыки. А краткая шкала психического статуса оценивает ориентировку, счёт, запоминание. Такие тесты обычно занимают немного времени, до 15 минут», – уточнила Дарья Ульвачева.

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