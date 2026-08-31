Псковский областной суд отмечает 82-ю годовщину со дня образования

15:57, 31 августа 2026, ПАИ

Псковский областной суд сегодня отмечает 82-ю годовщину со дня образования. Учреждение было создано 31 августа 1944 года на основании приказа народного комиссара юстиции РСФСР, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Торжественное собрание по случаю 82-летия состоялось в областном суде. Председатель суда Олег Лазарев обратился к судьям и работникам аппарата с поздравительной речью, отметив их добросовестное и ответственное отношение к работе, самоотдачу и преданность профессии, поблагодарив за труд. В ходе мероприятия состоялось вручение наград.

Почётной грамотой Псковского областного суда, совета судей Псковской области и Управления судебного департамента в Псковской области награждены судьи Игорь Адаев, Владимир Борщ и Ирина Купташкина, а также помощник судьи Юлия Горшанова и главный специалист отдела государственной службы, делопроизводства и кадров Ольга Зайцева.



Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области







Почётной грамотой Псковского областного суда отмечены заместитель начальника отдела МТО, эксплуатации и ремонта здания Ксения Большакова, помощники судей Татьяна Мирончук и Ирина Фатеева, старший специалист первого разряда отдела судебной статистики и правовой информации Павел Сарычев, а также секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства Маргарита Янова.

Напомним, в 2024 в Пскове отметили юбилей областного суда. Торжественное собрание, посвящённое 80-летию со дня образования Псковского областного суда, прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 26 сентября.