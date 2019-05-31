Шесть районов Псковской области перевыполнили план по весеннему севу

13:01, 31 мая 2019, ПАИ

Шесть районов Псковской области перевыполнили планы по весеннему севу в оптимальные агротехнические сроки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Среди них Невельский (119%), Опочецкий (112%), Островский (162%), Порховский (139%), Пушкиногорский (115%) и Пыталовский (104%) районы. Два района выполнили план на 100% – Новоржевский и Псковский.

Яровой сев выполнили почти на 85% или на площади более 32 тыс га, в том числе яровые зерновые культуры на 95% или более 17 тысяч га. Картофель аграрии посадили на территории в 1,4 тысяч га – это более 80% от планового показателя.

Всего к уборке зерновых и зернобобовых культур под урожай 2019 года с учетом перезимовки сохраняется около 40 тысяч га озимых зерновых культур, более 8 тысяч га рапса. Сельскохозяйственные товаропроизводители Псковского и Бежаницкого районов уже приступили к заготовке кормов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с ежегодным отчетом о деятельности областной администрации за 2018 год 30 мая, отметил, что регион занимает первое место на Северо-Западе по производству рапса. «В сельском хозяйстве у нас традиционно стабильные положительные результаты», – подчеркнул глава области.