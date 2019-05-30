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Михаил Ведерников: Псковская область 5 лет занимает первое место в СФЗО по приросту продукции животноводства

«По приросту продукции животноводства Псковская область на протяжении последних пяти лет занимает первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая, на которой глава региона выступил с ежегодным отчетом о деятельности областной администрации за 2018 год.

«В сельском хозяйстве у нас традиционно стабильные положительные результаты», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он отметил, что объем продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 34,8 млрд рублей. Индекс производства достиг 110,6% к уровню 2017 года. По словам губернатора, это выше, чем в среднем по СЗФО и по России.

При этом, как пояснил Михаил Ведерников, по отдельным категориям результаты также неплохие. Так, объем продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий вырос на 5,5% по отношению к 2017 году и составил 5,4 млрд рублей.

Отдельно губернатор отметил успехи производителей рапса. Он рассказал, что усилиями шести хозяйств намолочено 16,7 тысяч тонн рапса, что в 2 раза больше уровня 2017 года. «Сегодня мы занимаем I место по производству рапса на Северо-Западе», – сказал он.

Глава региона добавил, что объем произведенной продукции крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2018 году составил 980,5 млн рублей или 107,9% к уровню 2017 года.

Губернатор отметил, что в 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса направили почти 1,8 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 299,7 млн рублей.

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