Лекция об иконографии Абрама Ганнибала пройдёт в Пскове 26 ноября

22:01, 23 ноября 2026, ПАИ

Лекцию об иконографии прадеда А. С. Пушкина Абрама Ганнибала прочтёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова хранитель мемориальной усадьбы «Петровское» Любовь Козмина 26 ноября, сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Выступление кандидата филологических наук Любови Козминой приурочено к 330-летию со дня рождения и 245-летию со дня смерти Абрама Ганнибала.

Предметом разговора станут портреты, которые связывают с именем Ганнибала в том числе спорные и ошибочно атрибутированные изображения. Кроме того, лектор осветит версии о месте рождения и обстоятельствах жизни Абрама Петровича и историю формирования его образа в литературе и изобразительном искусстве.

Мероприятие начнётся в 12:00. Вход на лекцию свободный.