Юрий Фролов назвал способы увеличить туристический поток в Псковскую область

17:48, 23 ноября 2026, ПАИ

Туристический потенциал Пскова и Пушкинских Гор используется лишь на 5 %. При этом поток путешественников в регион можно увеличить в десять раз и даже больше. Такое мнение высказал предприниматель, основатель бренда NatGard и создатель туристических проектов Юрий Фролов в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Потенциал огромный, но для этого не хватает номерного фонда, музеев и серьёзной рекламы на федеральном уровне», – считает бизнесмен.

По словам Юрия Фролова, внутренний туризм в России развивается, однако возможности Псковской области пока раскрыты далеко не полностью. Для привлечения большего числа путешественников региону необходимо расширять гостиничную инфраструктуру, создавать новые музейные пространства и активнее рассказывать о своих достопримечательностях на федеральном уровне, уверен предприниматель.