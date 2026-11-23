Два псковских проекта получили дипломы премии Russian Event Awards

21:41, 23 ноября 2026, ПАИ

Команда Театрально-концертной дирекции Псковской области завоевала два призовых диплома в финале международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который состоялся в Ярославле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Второе место в категории «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие» получил фестиваль монастырской кухни «Архондарик». Третьего места в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» удостоился фестиваль «Псковские каникулы».

Первый в России фестиваль «Архондарик», который развернулся на центральной площади Печор в непосредственной близости к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, посетило около 20 тысяч человек. На протяжении трёх дней для гостей проводили насыщенную гастрономическую, познавательную, творческую и музыкальную программу. На импровизированных монастырских подворьях предлагали аутентичные блюда обителей из республик Карелия, Татарстан и Беларусь, Хабаровского и Ставропольского краёв, Ленинградской и Псковской областей.

Гостями фестиваля «Псковские каникулы», организованного в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство», стали почти 70 тысяч человек. В программу события вошли иммерсивный спектакль с вовлечением зрителей и тематические площадки с советскими дворовыми играми (в классики, резиночку, городки) и лото.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Всего в текущем году на соискание наград поступило 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь, участниками финала стали 294 проекта.

Годом ранее псковские фестивали также стали призёрами окружного этапа международной премии Russian Event Awards, охватившего Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» занял второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью от 100 тысяч до 1 млн человек». В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 тысяч жителей второе место получил междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп», прошедший в Гдове.