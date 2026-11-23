Заседание клуба псковских краеведов пройдёт 25 ноября в Пскове

21:00, 23 ноября 2026, ПАИ

Очередное заседание клуба псковских краеведов пройдёт 25 ноября в 17:00 в Псковской областной библиотеке имени Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры. Библиотека приглашает всех, кто интересуется историей, искусством и прошлым Псковской земли.

Краевед Алексей Ефимов расскажет о связи Владимира Маковского (1846–1920), выдающегося русского живописца и графика, одного из центральных представителей московской художественной школы пореформенной эпохи, с Псковской областью.

Слушатели узнают о страницах биографии художника, связанных с Псковской землёй, об интересных исторических фактах и малоизвестных подробностях.

Заседание пройдёт в зале Президентской библиотеки (второй этаж, 204-й кабинет).