Заседание клуба псковских краеведов пройдёт 25 ноября в Пскове
Очередное заседание клуба псковских краеведов пройдёт 25 ноября в 17:00 в Псковской областной библиотеке имени Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры. Библиотека приглашает всех, кто интересуется историей, искусством и прошлым Псковской земли.
Краевед Алексей Ефимов расскажет о связи Владимира Маковского (1846–1920), выдающегося русского живописца и графика, одного из центральных представителей московской художественной школы пореформенной эпохи, с Псковской областью.
Слушатели узнают о страницах биографии художника, связанных с Псковской землёй, об интересных исторических фактах и малоизвестных подробностях.
Заседание пройдёт в зале Президентской библиотеки (второй этаж, 204-й кабинет).