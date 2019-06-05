Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседание консультативной комиссии государственного совета Российской Федерации. Оно прошло 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы о реализации национальных проектов в субъектах России и возможности и устойчивости региональных бюджетов.
Среди участников ПМЭФ-2019 – делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. В этом году регион впервые развернул на форуме свой стенд. Ещё до официального открытия мероприятия на псковской площадке состоялось подписание серии соглашений: о создании компанией «Элме Мессер Рус» воздухоразделительного завода в особой экономической зоне «Моглино», о сотрудничестве в сфере здравоохранения с компанией Phillips, об участии пивоваренной компании «Балтика» в 39-ых Международных Ганзейских днях в Пскове и других мероприятиях.