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Общество

Собственный стенд будет у Псковской области на ПМЭФ-2019

Псковская область в 2019 году впервые за всю историю Петербургского международного экономического форума 6-8 июня представит собственный стенд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на стенде разместят информацию о ключевых отраслях развития экономики региона: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме и других.

«На стенде запланировано подписание инвестиционных соглашений, которые внесут серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона», – отметили в пресс-службе.

Кроме этого, запланировано проведение презентаций ведущих промышленных предприятий Псковской области: завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), Псковский электротехнический завод («ПЭМЗ»), «Титан-Полимер», а также презентация особой экономической зоны «Моглино». Делегацию Псковской области возглавит губернатор Михаил Ведерников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов и развивающимися рынками.

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