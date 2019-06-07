25% жителей Псковской области планируется проверить на ВИЧ в 2019 году

16:13, 07 июня 2019, ПАИ

25% жителей Псковской области планируется протестировать на наличие ВИЧ-инфекции в 2019 году. Об этом сообщила главный врач Центра СПИД Ираида Сивачева на пресс-конференции 7 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ираида Сивачева добавила, что в прошлом году себя проверили 24% жителей Псковской области.

Она напомнила, что на третьей неделе мая традиционно проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв СПИДа. В этом году в Псковской области с 14 по 19 мая предлагалось пройти тестирование, оно было организовано, в том числе, и в одном из торговых комплексов Пскова. Туда, как рассказала Ираида Сивачёва, активно шли молодые люди до 30 лет. Всего за неделю тестирование прошли 762 человека, все результаты были отрицательными.

«Будем продолжать расширять и увеличивать охват тестированием на ВИЧ-инфекцию, чтобы избежать смертей от СПИДа», - сказала главврач Центра СПИД.

Она заметила, что реже всего на тестирование приходят жители Пскова, Пыталовского, Дедовичского, Усвятского, Великолукского районов. Более всего тестированием на ВИЧ охвачены Гдовский, Порховский районы и город Великие Луки.

Ираида Сивачева также поблагодарила руководителей промышленных предприятий и ресторанный бизнес Великих Лук за гражданскую позицию: они сами попросили провести тестирование на ВИЧ на рабочих местах, привлекали сотрудников и население.

Она добавила, что в Псковской области нет дефицита препаратов для ВИЧ-инфицированных.