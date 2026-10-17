Россиянка Наталья Суханова стала лауреатом премии ООН «100 героинь»

21:27, 17 октября 2026, ПАИ

Глава фермерского хозяйства из Воронежской области Наталья Суханова вошла в число первых лауреатов премии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «100 героинь ФАО». Награда за вклад в преобразование агропродовольственных систем и развитие сельских районов вручалась впервые и была приурочена к Международному году женщин-фермеров. Лауреатами стали женщины из 100 стран, пишет ТАСС.

Как рассказала Суханова, от России на премию было предложено восемь кандидаток, а всего из 131 страны–члена ФАО поступило 609 заявок. Итоговый список утвердил Комитет старшего руководства организации после двух раундов обсуждений.

По мнению Сухановой, в России сегодня формируется новая аграрная культура и философия жизни на земле: переезд в село становится не ограничением, а расширением возможностей – там можно строить бизнес, вкладываться в социальные проекты и зарабатывать, избегая городского стресса. Предприниматель не только развивает собственное хозяйство, но и помогает благоустраивать сельские территории и поддерживает местную школу. В планах – открытие класса с аграрным уклоном, чтобы прививать интерес к сельскому хозяйству с детства. По её словам, современное АПК требует широкого набора компетенций – от управления техникой до IT-специальностей, и автоматизация лишь повышает востребованность таких кадров.

Суханова отметила, что в последние годы сельское хозяйство находится в приоритете благодаря долгосрочной программе президента по развитию и модернизации отрасли, а также грантам и субсидиям для бизнеса. «Независимо от погодных, политических и экономических условий, сельское хозяйство будет всегда востребовано, потому что еда требуется каждому», – заключила она.