Вопросы благоустройства обсудила и. п. главы Пскова с жителями округа № 8

17:45, 07 июня 2019, ПАИ

Вопросы благоустройства придомовых территорий обсудила и. п. главы города Пскова Елена Полонская с жителями округа № 8 на приеме граждан 6 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители многоквартирного дома № 79 по улице Юбилейной заявили о невыполнении работ по косметическому ремонту подъездов, которые запланировала управляющая компания. Они направили соответствующее обращение еще в 2018 году, но ремонта так и не дождались. Представитель управляющей организации пояснил, что работы начнутся в августе и в 2019 году будет отремонтирован один подъезд. Еще два приведут в порядок в 2020 году. Елена Полонская взяла под свой личный контроль данный вопрос и заявила, что будет вместе с жителями принимать выполненные работы. Она также пообещала проследить, чтобы все выявленные замечания были устранены.

Затем к Елене Полонской обратился председатель Совета многоквартирного дома № 83а по улице Юбилейной. Он пожаловался на некачественно выполненный ремонт отмостки дома. Елена Полонская предложила подключить к решению проблемы юристов Центра бесплатной юридической помощи Фонда «Земляки». Она подчеркнула, что за некачественно выполненную работу подрядчик должен нести ответственность. Есть перспектива решить вопрос в пользу жителей в судебном порядке.

После и. п . главы Пскова осмотрела дворовые территории на округе, в это время жители продолжили обращаться к ней с личными и общественными вопросами. Пскович поблагодарил Елену Полонскую за оказанное содействие в ремонте дворовой территории, а одна из местных жительниц попросила помочь решить вопрос по демонтажу элементов детской площадки, которые представляют опасность для детей. Елена Полонская поручила взять вопрос на контроль, подготовить поручение ответственным специалистам выехать на место, обследовать площадку и принять меры по обеспечению безопасности детей.

Затем и. п. главы города Пскова приняла участие в общедомовом собрании дома № 28 по улице Коммунальной. Рассматривался ряд актуальных вопросов, в том числе установка шлагбаума на въезде во двор. Депутат отметила, что только собственники наделены правом принимать решение по этому вопросу, и оно должно быть впоследствии согласовано со службой МЧС - шлагбаум не должен препятствовать проезду спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

График приема и. п. главы города Пскова, депутата по округу № 8 Елены Полонской:

- первый и второй четверг каждого месяца с 16:00 до 18:00 в библиотеке (улица Юбилейная, 87а);

- третий четверг 16:00 до 18:00 в Псковской городской Думе (улица Некрасова, 14);

- четвертый четверг с 14:00 до 18:00 в общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9).