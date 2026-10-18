День работников пищевой промышленности отмечают в России

12:25, 18 октября 2026, ПАИ

День работников пищевой промышленности традиционно отмечается в третье воскресенье октября. Праздник учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР 30 августа 1966 года, сообщает calend.ru.

Пищевая промышленность России представлена тысячами предприятий разных форм собственности и величины. Среди её отраслей – мясо-молочная, пищевкусовая, рыбная и другие. Отрасль располагает крупными сырьевыми базами и значительным потенциалом. Её работники обеспечивают население продовольствием, улучшают качество и расширяют ассортимент продукции, укрепляют продовольственную безопасность регионов и вносят вклад в экономику страны.

К празднику на предприятиях проходят торжественные мероприятия: отличившимся сотрудникам вручают грамоты и почётные звания, организуют фестивали и выставки еды. В торжествах участвуют пекари, повара, технологи, логисты, инженерно-технические и научные работники, сотрудники общепита.

Добавим, что ежегодно 16 октября также отмечается Всемирный день продовольствия.