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Культура

Эдуард Пичугин: Псковский губернатор правильно сделал акцент на сохранении и возрождении традиций

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников правильно сделал акцент на сохранении традиций и возрождении тех, которые были забыты или утратили популярность. Об этом заявил в интервью корреспонденту Псковского агентства информации директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин во время Дней пушкинской поэзии и культуры, которые проходят 8 июня в Михайловском.

«Я рад, что у Псковской области такой прогрессивный руководитель», - сказал Эдуард Пичугин и добавил, что с приходом в регион Михаила Ведерникова сюда пришёл и «Ленфильм».

«Губернатор поддерживает все наши начинания, потому что они совпадают с интересами региона, - отметил директор «Ленфильма». – Здесь великолепная природа для съёмок, можно строить объекты, самой съёмочной группе в радость выехать в Псков, Псковскую область. Это же  уникальные места: отсюда все Россия создавалась. Новгород и  Псковская область – центр, сердце России».

Говоря о проходящих сегодня мероприятиях, Эдуард Пичугин подчеркнул, что и Санкт-Петербург, и Псковская область – были и остаются пушкинскими местами, поэтому «Ленфильм» участвует в торжествах, в частности, студия развернула на поляне небольшой импровизированный кинотеатр, где демонстрируют фильмы по произведениям Пушкина. Также художники и бутафоры студии участвовали в подготовке праздника. «Участие в этом фестивале уже превратилось в нашу хорошую традицию, - сказал директор «Ленфильма».  - Молодец Михаил Юрьевич Ведерников, молодец Гедиминас Таранда - очень хорошее дело делают. Мы будем здесь и дальше участвовать».

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