Эногастрономическая ярмарка будет работать на фестивале «Псковские каникулы»

14:09, 30 июля 2026, ПАИ

Эногастрономическая ярмарка будет работать на фестивале «Псковские каникулы», рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Что именно будет на площадке, пока держится в тайне. Кроме того, ещё одной важной точкой притяжения, по мнению организаторов, станет блошиный рынок.

«У нас в Пскове есть локация, где люди постоянно торгуют редкими вещами. Поэтому было принято решение их присоединить к нам. Мы связались с ребятами, которые этим занимаются. Они организуют блошиный рынок. Мы их усилили нашими ремесленниками», – поделился Александр Робин.

Также на блошином рынке будет разыграна небольшая сценка в рамках иммерсивного спектакля, а актёры будут изображать фарцовщиков.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).

Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.