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Культура

Деятелей культуры Псковской области наградили благодарностями Госдумы

Торжественное вручение благодарностей комитета Госдумы РФ по культуре состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове сегодня, 30 июля. Награды вручены за плодотворную деятельность, весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Награждение в библиотеке
    Фото: ПАИ
  • Награждение в библиотеке
    Фото: ПАИ
  • Награждение в библиотеке
    Фото: ПАИ
  • Награждение в библиотеке
    Фото: ПАИ
  • Награждение в библиотеке
    Фото: ПАИ

Церемония прошла в рамках мероприятия, которое провели депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский. «Иногда в Государственной Думе тоже бывают награждения. В таких случаях председатель говорит: «Сегодня начнём с приятного». Поэтому давайте и мы с приятного начнём», – отметил Шолохов, открывая встречу.

Награды получили публицист, прозаик, член Союза писателей России и член Международной ассоциации писателей-публицистов Игорь Смолькин, заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе, кандидат исторических наук Эльвира Королёва и концертмейстер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Илья Кричевский. Всех троих отметили за активную общественную и просветительскую работу на благо региона.

В ходе встречи Александр Шолохов рассказал о ключевых направлениях работы комитета восьмого созыва Госдумы: совершенствовании законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, защите русского языка и традиционных ценностей. Особое место в разговоре заняла тема творчества Михаила Шолохова – деда парламентария. Участники встречи отметили, что роман-эпопея «Тихий Дон» давно стал частью культурного наследия страны и продолжает находить отклик у новых поколений читателей.

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