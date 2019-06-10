За двухмиллионный долг приставы арестовали внедорожник жителя Псковской области

15:55, 10 июня 2019, ПАИ

Судебные приставы арестовали внедорожник Infiniti жителя Псковской области за двухмиллионный долг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

В отношении должника в отделениях судебных приставов Печорского и Палкинского районов находится 7 исполнительных производств на общую сумму около 2 миллионов рублей. Все документы поступили в службу в период с 2017 по 2019 год. Это непогашенные задолженности, по алиментам, по штрафам ГИБДД и иным видам задолженностей.

Теперь, если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет выставлен на торги. А полученные деньги будут перечислены в счет погашения задолженности мужчины.

В ведомстве также отметили, что в 2019 году под арест судебных приставов региона попало уже 178 автомобилей общей стоимостью свыше 240 миллионов рублей.