Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве

23:44, 10 июня 2019, ПАИ

10 июня в Москве прошла серия встреч губернатора Псковской области с членами правительства. Сверхзадачей было обсуждение важных для региона проектов. Так, с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым был поднят вопрос оказания поддержки областным промышленным предприятиям в реальном секторе экономики.

В ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец темой разговора стали Ганзейские дни Нового времени. На данный момент зарегистрированы делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности в состав делегаций входит порядка 1600 человек. Мероприятия пройдут с 27 по 30 июня 2019 года, и в числе тех, кто посетит в этот период Псков, будет Ольга Голодец.

С первым заместителем председателя правительства - министром финансов Антоном Силуановым обсуждались вопросы исполнения областного бюджета и финансирования программ социально-экономического развития Псковской области. «Детали позже. В целом очень позитивно и результативно. Искренне благодарю коллег из правительства за внимание к Псковской области и готовность помогать», - прокомментировал результаты своей поездки глава региона в Инстаграме.