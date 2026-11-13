Елена Синёва: Поддерживаю практику целевых договоров в сфере образования

18:45, 13 ноября 2026, ПАИ

Работа нового состава Государственной Думы IX созыва сфокусировалась на социальной и инфраструктурной устойчивости: на помощи семьям, индексации льгот, увеличении мер поддержки населения. Важнейшими темами для обсуждения парламентариев являются вопросы ЖКХ, тарифов, транспорта, лекарственного обеспечения и других. На какие решения повлияет качественное обновление состава, рассказала депутат, директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва.

Спикер подчеркнула, что жители любого региона резонно имеют ожидания от работы Государственной Думы РФ в части дорог и транспорта, ЖКХ и коммунальных сетей, туризма и спорта, здравоохранения, создания новых рабочих мест, сохранения памятников, благоустройства территорий. Каждый регион расставляет свои приоритеты в решении текущих вопросов.

«Для меня важны решения, которые дадут измеримый и ощутимый результат. Мне близка линия кадровой политики в сфере образования. От этого зависит качество знаний, привлекательность школы, желание молодых семей оставаться в малых городах и сёлах. В связи с этим поддерживаю практику целевых договоров, что даёт студенту доплату к стипендии, гарантированное место практики и дальнейшее трудоустройство с возможностью получения служебного жилья. Важно, чтобы данный пакет был полным и продолжал действовать», – подчеркнула Елена Синёва.