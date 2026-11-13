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Политика

Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Второй Всероссийский конгресс наблюдателей прошёл в Москве. Он собрал представителей всех 89 регионов России, в работе форума приняла участие и делегация Псковской области. Организаторами конгресса выступили Общероссийское движение «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация НОМ и Общественная палата РФ при поддержке Фонда президентских грантов.

Два дня наблюдатели, юристы, политологи и эксперты по избирательному праву, члены Общественной палаты обсуждали итоги наблюдения за выборами и планы на будущее. В рамках конгресса прошли пленарные заседания, панельные дискуссии и практические семинары. Главный тезис форума прозвучал на итоговой пленарной сессии: «Участники конгресса оказались едины в оценке: именно тотальный контроль и наблюдение не позволили допустить нарушений на прошедших выборах».

Так, в Общественном штабе наблюдения за выборами Псковской области и Центре общественного наблюдения постоянно работали волонтёры, члены Общественной палаты, члены избирательной комиссии Псковской области, представители региональных отделений политических партий и различных общественных организаций.

«Представители Псковской области говорили о том, что наблюдатели от Общественной палаты начали подготовку ещё в июне. В течение практически всего летнего периода мы проводили много образовательных семинаров, практических встреч с нашими кандидатами в наблюдатели. Такие мероприятия состоялись во всех муниципальных образованиях», – отметил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

От региона на конгрессе представили образовательный кейс, связанный с тем, что наблюдателей готовили на практических задачах, примерах конкретных ситуаций и кейсах. Также говорили об избирательном законодательстве, полномочиях и правах наблюдателей, о том, как было организовано наблюдение на избирательных участках в течение трёхдневного периода голосования. «На протяжении этого времени большинство общественных организаций и политических партий также участвовали в работе штаба, находились там и были готовы отреагировать. Гарантом и главной особенностью стало то, что никаких нарушений на участках не было. Штаб был готов отреагировать на нарушения, но к нам поступали только информационные сообщения, более двух тысяч, и ни в одном из них не содержалось сведений о нарушениях на избирательных участках», – отметил Александр Седунов. По его словам, этот результат – показатель большой работы.

Кроме того, в рамках Всероссийского конгресса наблюдателей рассматривали вопросы, связанные с информационным сопровождением деятельности Центра общественного наблюдения: как работать со средствами массовой информации и социальными сетями.

Напомним, что итоговую в этом году рабочую встречу с представителями региональных отделений политических партий провела избирательная комиссия Псковской области 12 ноября. В ходе встречи подводили итоги избирательной кампании 2026 года: общие итоги ЕДГ-2026; юридические аспекты кампании и взаимодействие территориальных избирательных комиссий с политическими партиями и кандидатами.

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