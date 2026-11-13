Путин предупредил о последствиях размещения иностранных войск на Украине

13:00, 13 ноября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва будет рассматривать иностранные воинские контингенты на Украине как законные военные цели. По его словам, их размещение после заключения мирного соглашения приведёт к возобновлению боевых действий. Об этом он заявил на встрече с американскими представителями в Кремле, пишет ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что присутствие иностранных войск на украинской территории для России неприемлемо. При этом он обратил внимание на заявления европейских стран о намерении направить туда свои подразделения после достижения мирного соглашения.

«Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – заявил российский президент.

Он также сопоставил подходы американской и европейской сторон к вопросам безопасности. По словам Владимира Путина, президент США Дональд Трамп предлагает договориться о механизмах обеспечения безопасности в Европе в целом, тогда как европейские страны настаивают на обсуждении этих вопросов только после завершения конфликта на Украине.

«Что предлагает нам американская администрация? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: «Нет, только после мира на Украине». Но после мира на Украине они собираются вводить войска. А это – продолжение войны. Круг замкнулся», – подытожил Владимир Путин.