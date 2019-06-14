В Прибалтике хотят ввести налог на импортируемое в страну российское электричество

10:18, 14 июня 2019, ПАИ

Эстонская государственная компания «Eesti Energia» предложила ввести налог на импортируемое в страну и другие страны Балтии российское электричество. Об этом сообщает портал Delfi (Эстония).

По мнению авторов инициативы, налог необходимо ввести из-за того, что российская электроэнергия существенно влияет на балтийский рынок. Представители «Eesti Energia» отметили, что для введения налога нужны договоренности не только с Литвой и Латвией, но и с Брюсселем.

Эстонские власти инициативу местной госкомпании комментируют осторожно. В частности, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подчеркнул, что данное решение обязательно должно быть согласовано с Европейским союзом. По его словам, сейчас идёт дискуссия о том, насколько российская энергия повлияет на цену в Эстонии и насколько возможно будет регулировать рынок с помощью этих процедур.