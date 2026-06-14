Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин в своём поздравлении пожелал Трампу здоровья и успехов

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу пожелал ему доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

Владимир Путин. Фото: ПАИ

Глава государства также попросил передать наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп и всем членам семьи американского коллеги.

Владимир Путин в поздравительном послании Трампу по случаю его 80-летия назвал американского лидера ярким и незаурядным человеком и политиком.

В издании подсчитали, что Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июня 2026

За осквернение Вечного огня грозит наказание: псковская полиция выступила с предупреждением
14 июня 2026

«Звуки мира»: индийские ситары и шотландская волынка звучали под сводами Покровской башни
14 июня 2026

Госпитализация из-за ДТП: в Пустошке водитель не пропустил подростка на мотоцикле
14 июня 2026

Александр Козловский: Лёгкая промышленность – это сфера, объединяющая людей труда и высокой ответственности
14 июня 2026

Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков награждён грамотой губернатора Псковской области
14 июня 2026

Искренне и на одной ноте: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского в Пскове объявили закрытым
14 июня 2026

В Псковской области двое подростков госпитализированы после прогулки на квадроцикле
14 июня 2026

Путин в своём поздравлении пожелал Трампу здоровья и успехов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...