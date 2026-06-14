Путин в своём поздравлении пожелал Трампу здоровья и успехов
Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу пожелал ему доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, пишет РИА Новости.
Глава государства также попросил передать наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп и всем членам семьи американского коллеги.
Владимир Путин в поздравительном послании Трампу по случаю его 80-летия назвал американского лидера ярким и незаурядным человеком и политиком.
В издании подсчитали, что Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней.
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