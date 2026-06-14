Путин в своём поздравлении пожелал Трампу здоровья и успехов

20:55, 14 июня 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу пожелал ему доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

Глава государства также попросил передать наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп и всем членам семьи американского коллеги.

Владимир Путин в поздравительном послании Трампу по случаю его 80-летия назвал американского лидера ярким и незаурядным человеком и политиком.

В издании подсчитали, что Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней.