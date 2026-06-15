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Общество

Россия и Индия могут расширить географию прямых рейсов на фоне переговоров о безвизе

Индия поддерживает расширение географии прямых авиарейсов между двумя странами, однако у авиакомпаний сейчас ограниченная пропускная способность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посла Индии в РФ Виная Кумара.

Фото: ПАИ

Сейчас прямые рейсы из Москвы в Дели выполняет только «Аэрофлот». По мнению экспертов, для развития туризма необходимо, чтобы на российском направлении начали летать и индийские авиакомпании. Требуются новые предложения по туристическим маршрутам – например на Алтай или во Владивосток.

По итогам 2025 года индийцы совершили 57,6 тысячи турпоездок в Россию, россияне – 85,6 тысячи в Индию. Групповой безвиз может привести к росту турпотока в обе стороны, однако эксперты не ждут от него серьёзного экономического эффекта, так как российские туристы предпочитают индивидуальные поездки, а Индия также всё больше поворачивается к этой модели.

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