Россия и Индия могут расширить географию прямых рейсов на фоне переговоров о безвизе

15:08, 15 июня 2026, ПАИ

Индия поддерживает расширение географии прямых авиарейсов между двумя странами, однако у авиакомпаний сейчас ограниченная пропускная способность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посла Индии в РФ Виная Кумара.

Сейчас прямые рейсы из Москвы в Дели выполняет только «Аэрофлот». По мнению экспертов, для развития туризма необходимо, чтобы на российском направлении начали летать и индийские авиакомпании. Требуются новые предложения по туристическим маршрутам – например на Алтай или во Владивосток.

По итогам 2025 года индийцы совершили 57,6 тысячи турпоездок в Россию, россияне – 85,6 тысячи в Индию. Групповой безвиз может привести к росту турпотока в обе стороны, однако эксперты не ждут от него серьёзного экономического эффекта, так как российские туристы предпочитают индивидуальные поездки, а Индия также всё больше поворачивается к этой модели.