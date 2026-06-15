Российские хоккеисты в составе «Каролины» выиграли Кубок Стэнли

12:19, 15 июня 2026, ПАИ

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» в гостевом матче переиграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Итоговый счёт финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) – 4:2. Об этом пишет ТАСС.

В составе победителей отличились Тайлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. Российские хоккеисты – защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Пётр Кочетков – стали первыми в истории «Каролины» обладателями главного трофея НХЛ из России. Свечников провёл 19 матчей в плей-офф, набрав 11 очков. Никишин в 17 играх отметился одной голевой передачей. Кочетков попадал в заявку на три матча финала, но на лёд не выходил.

В регулярном чемпионате «Каролина» заняла первое место в Столичном дивизионе. В плей-офф команда последовательно выбила «Оттаву», «Филадельфию» и «Монреаль». «Вегас» финишировал первым в Тихоокеанском дивизионе и прошёл «Юту», «Анахайм» и «Колорадо».

Отметим, что команда, в составе которой выступает хотя бы один хоккеист из России, в 11-й раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.