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Политика

Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета

Фото: Сергей Герасимов

Новое дошкольное образовательное учреждение появится в Великих Луках в 2019 году. Его возводят на улице Первомайской. Садик рассчитан на 140 мест. 
Глава города Николай Козловский на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил, что в настоящее время на объекте есть некоторое отставание от графика, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона.

Михаил Ведерников потребовал усилить бригады строителей с тем, чтобы вернуться в график и сдать детский садик до конца лета. 

Еще один объект, который обсуждался на встрече, - это велоцентр. По гарантийным обязательствам подрядчик должен устранить на нем недочеты до 1 июля, сообщил Николай Козловский. После этого спортивный центр сможет вернуться к привычному режиму работы. 

Готовится южная столица региона и к строительству еще одной новой школы - она появится в районе улиц Заслонова, Антонова, Щорса. По словам главы города сейчас решаются процедурные вопросы. 

В целом, отметили в пресс-службе губернатора, обсуждались также вопросы жизнедеятельности Великих Лук, организации нового отопительного сезона, ремонта водопроводных и тепловых сетей. Губернатор также поручил Николаю Козловскому тщательно отрабатывать все обращения граждан и выполнять наказы избирателей. 

 

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