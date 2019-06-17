Водитель Kia стал виновником ДТП с мотоциклом на Ольгинском мосту в Пскове

13:09, 17 июня 2019, ПАИ

Водитель Kia Venga стал виновником ДТП с мотоциклом на Ольгинском мосту в Пскове 14 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБД УМВД России по Псковской области, 32-летний водитель автомобиля при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki 636, двигавшемся в попутном направлении.

В результате ДТП 25-летний мотоциклист получил травмы и был отправлен в больницу.

Произошедшее накануне часа-пик ДТП осложнило и без того непростую дорожную обстановку, став причиной пробок на Ольгинском мосту в сторону площади Ленина.