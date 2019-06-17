В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений

16:34, 17 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разобраться с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений. Итоги мониторинга заработной платы подведены на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции 17 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что в 7 организациях образования и здравоохранения Псковской области выявлены необоснованно завышенные цифры. По его словам, руководство учреждений не соблюдает действующие ограничения, причем вопросы есть и к органам власти, которые должны за этим следить. В связи с этим губернатор поручил комитету по региональному контролю и надзору как можно быстрее провести служебную проверку. По ее результатам будут представлены предложения по дисциплинарным взысканиям. «Все нарушения должны быть устранены. Моя позиция такова: люди должны получать достойную зарплату, но это в равной степени касается и руководителей, и обычных работников», — заявил глава региона.

Затем руководитель управления по вопросам противодействия коррупции администрации области Павел Тельнов доложил членам комиссии о подготовке муниципальных служащих в рамках антикоррупционного законодательства. Так, в 2018 году подготовку прошли 37 служащих, которые принимают участие в меоприятиях по противодействию коррупции. Обучение осуществляется за счет средств бюджета региона. В 2019 году планируется отправить на подготовку 13 человек.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входит противодействие коррупции. Он уверен в том, что коррупционная нетерпимость и понимание действующих законов должны сформироваться на всех уровнях власти. «Только так можно повысить эффективность работы и добиться результата», — считает глава региона.

Губернатор также предложил проводить для муниципалитетов небольшие семинары, этим могло бы заняться управление по вопросам противодействия коррупции. Михаил Ведерников заметил, что данная работа не потребует финансовых затрат, но положительно скажется на деятельности органов власти в целом.

Кроме того, участники заседания подвели промежуточные итоги исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, который утвержден указом президента РФ Владимира Путина. Были внесены предложения по вопросу проведения государственных закупок, приняты к сведению итоги декларационной кампании - специалисты управления по вопросам противодействия коррупции получили больше 3 тысяч деклараций о доходах. При заполнении документов и сроках их подачи серьезных нарушений не было, проверка подлинности представленных сведений продолжается.