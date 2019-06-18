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Общество

Юбилейное «Нашествие» откроет группировка «Ленинград»

Фото Ульяны Ловыгиной

20-й фестиваль «Нашествие» в селе Большое Завидово Тверской области откроет концерт группировки «Ленинград» 18 июля в 21:00, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

На «Нашествии-2019» выступят Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, группы ДДТ,  «Аквариум», «Би-2», «Мумий Тролль», «Алиса», «Сплин», «Ночные снайперы» и других известные рок-музыканты.

Фото Ульяны Ловыгиной

Фестиваль был запланирован на 19-21 июля, но благодаря выступлению группы «Ленинград» музыкальная программа фестиваля стартует на день раньше официального.

Фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года. Он является крупнейшим в России рок-фестивалем под открытым небом. Последние годы мероприятие собирает порядка 200 тысяч человек.

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