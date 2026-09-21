Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поддержка рядом: как семья помогает ветерану СВО адаптироваться к мирной жизни

Супруги участников специальной военной операции могут обращаться за психологической помощью вместе. Такой формат позволяет одновременно оценить состояние ветерана и объяснить близким особенности его адаптации после возвращения. Об этом рассказала медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Вместе с ветераном на консультацию могут прийти его жена или другие близкие. Родственники нередко хотят понять, как вести себя после возвращения военнослужащего. В таких случаях специалисты проводят психообразовательную консультацию. Карина Липинг подчеркнула, что эффект от таких консультаций заметен.

Она поделилась примерами пар, когда жёны вместе с мужьями – участниками СВО приходили на психологическую консультацию вместе. Такая поддержка помогает быстрее адаптироваться к мирной жизни. «У меня есть такой благоприятный опыт, когда приходят супруги вместе после возвращения из командировок», – обратила внимание психолог.

По словам специалиста, во время консультации проводится психологический скрининг. Он позволяет оценить выраженность симптомов посттравматического стрессового расстройства и определить, требуется ли повторное обращение к специалисту.

Фото: ПАИ

Карина Липинг отметила, что после возвращения домой человеку может потребоваться около месяца или полутора, чтобы адаптироваться и переключиться. При этом сроки индивидуальны и зависят от жизненного и боевого опыта, состояния здоровья и поддержки семьи.

«Близким требуется понимание того, что он вернулся с определённым опытом, о котором не может спокойно рассказать. Хочется пожелать членам семьи терпения, понимания, заботы и не бояться обратиться за помощью к профессиональным психологам», – сказала специалист.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Михаил Ведерников: Мы добились главного – продемонстрировали твёрдость духа и единство
21 сентября 2026

В Порховском районе следователи выясняют обстоятельства гибели работника на производстве
21 сентября 2026

Как хобби помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни, рассказала психолог
21 сентября 2026

Профессионализм как опора: как компетентность психолога помогает ветеранам СВО
21 сентября 2026

Поддержка рядом: как семья помогает ветерану СВО адаптироваться к мирной жизни
21 сентября 2026

Взаимная поддержка: как коллектив помогает ветеранам СВО заново строить мирную жизнь
21 сентября 2026

Три выпускника целевого обучения начали работать в Великолукской стоматологической поликлинике
21 сентября 2026

В Псковской области подвели итоги единого дня голосования

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...