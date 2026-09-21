Поддержка рядом: как семья помогает ветерану СВО адаптироваться к мирной жизни

17:38, 21 сентября 2026, ПАИ

Супруги участников специальной военной операции могут обращаться за психологической помощью вместе. Такой формат позволяет одновременно оценить состояние ветерана и объяснить близким особенности его адаптации после возвращения. Об этом рассказала медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг на брифинге в медиацентре ПАИ.

Вместе с ветераном на консультацию могут прийти его жена или другие близкие. Родственники нередко хотят понять, как вести себя после возвращения военнослужащего. В таких случаях специалисты проводят психообразовательную консультацию. Карина Липинг подчеркнула, что эффект от таких консультаций заметен.

Она поделилась примерами пар, когда жёны вместе с мужьями – участниками СВО приходили на психологическую консультацию вместе. Такая поддержка помогает быстрее адаптироваться к мирной жизни. «У меня есть такой благоприятный опыт, когда приходят супруги вместе после возвращения из командировок», – обратила внимание психолог.

По словам специалиста, во время консультации проводится психологический скрининг. Он позволяет оценить выраженность симптомов посттравматического стрессового расстройства и определить, требуется ли повторное обращение к специалисту.

Карина Липинг отметила, что после возвращения домой человеку может потребоваться около месяца или полутора, чтобы адаптироваться и переключиться. При этом сроки индивидуальны и зависят от жизненного и боевого опыта, состояния здоровья и поддержки семьи.

«Близким требуется понимание того, что он вернулся с определённым опытом, о котором не может спокойно рассказать. Хочется пожелать членам семьи терпения, понимания, заботы и не бояться обратиться за помощью к профессиональным психологам», – сказала специалист.