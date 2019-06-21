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Общество

Свечи памяти зажглись в Пскове

21 июня в Пскове на площади Ленина у мемориала первым жертвам фашистской оккупации города состоялась акция «Свеча памяти». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, псковичи возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи памяти и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Именно на этом месте 17 августа 1941 года состоялся первый массовый расстрел десяти заложников - мирных граждан. Всего же в годы оккупации погибли 3,5 тысячи псковичей.

Председатель городского совета ветеранов Виктор Гаврилов отметил, что тяжелые дни войны закалили советских граждан, многие из них ушли в партизаны. «Мы чтим память первых жертв нашего города», - сказал он и поблагодарил псковичей за участие в акции.

Очевидец военных событий, псковичка Евгения Петровна рассказала присутствующим на памятном мероприятии об ужасах фашизма. По её словам, дом, в котором она жила, фашисты разбомбили в первые дни войны, поэтому ей пришлось перебраться в деревню. Она также подчеркнула, что на месте мемориала погибли ни в чем неповинные псковичи.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев отметил, что война охватила 80% населения земного шара. «Советский народ – народ победитель в этой войне, и это должно остаться в веках», - подчеркнул он. 

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая отметила, что акция «Свеча памяти»  – память о погибших. «Наш народ победитель, мы не хотим никакой войны», - сказала она и поблагодарила всех тех, кто пришёл почтить погибших советских воинов.

Акция «Свеча памяти» проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

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