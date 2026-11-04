Концерт, награды и первые паспорта: как Опочецкий район отметил День народного единства

23:59, 04 ноября 2026, ПАИ

Праздничные мероприятия в День народного единства прошли в Опочецком районе, пишет газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»

























Праздничный концерт в Доме культуры в Опочке объединил земляков. Опочецкие творческие коллективы и солисты поздравили зрителей, на сцене звучали песни и танцы, артисты выступали в народных костюмах.

В рамках праздничной программы прошло награждение. Знаком отличия Министерства просвещения РФ награждены воспитатель детского сада «Теремок» Марина Морозова, воспитатель детского сада «Улыбка» Алла Зеленкова и учитель химии школы № 4 Светлана Загацкая. Почётной грамотой администрации Опочецкого округа за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве награждён председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Исса» Виктор Карпенко.

В День народного единства в районе также прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам России.