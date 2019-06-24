После прямой линии с президентом вице-губернатор Мурманской области лишилась своего поста

16:30, 24 июня 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, которая курировала вопросы медицины, лишилась своего поста после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут федеральные СМИ. Решение принял врио губернатора региона Андрей Чибис.

20 июня один из мурманский врачей рассказал главе государства о зарплате в 20 тыс. рублей. После этого Андрей Чибис поручил провести проверку обращений с жалобами на низкие зарплаты, которая показала, что губернатора вводили в заблуждение. Оказалось, что в Мурманской области есть медики, которые получают меньше минимального размера оплаты труда.

На оперативном совещании в правительстве губернатор уточнил, что выявлены и другие вопросы в сфере здравоохранения. В том числе, речь идет о соотношении окладов и дополнительных надбавок, проблемах с обеспечением льготными лекарствами, состоянии ряда больниц.

«Мы думали, что в 90-е годы было хуже. Но это не так. И это страшно», — заявил Андрей Чибис.