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Тюленей научили петь саундтрек «Звездных войн»

Шотландские ученые научили тюленей петь саундтрек из саги «Звездных войн», сообщает РЕН-ТВ.

Специалисты создали группу из трех животных. Они контролировали их с рождения и фиксировали, какие звуки тюлени издавали сами, а какие — в подражание. После этого ученые составляли единую мелодию и включали ее тюленям. Так, тюлени научились воспроизводить данную мелодию.

По мнению ученых, исследование позволяет понять эволюцию вокального обучения, что является ключевым элементом в формировании речи.

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