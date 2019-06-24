Тюленей научили петь саундтрек «Звездных войн»

18:06, 24 июня 2019, ПАИ

Шотландские ученые научили тюленей петь саундтрек из саги «Звездных войн», сообщает РЕН-ТВ.

Специалисты создали группу из трех животных. Они контролировали их с рождения и фиксировали, какие звуки тюлени издавали сами, а какие — в подражание. После этого ученые составляли единую мелодию и включали ее тюленям. Так, тюлени научились воспроизводить данную мелодию.

По мнению ученых, исследование позволяет понять эволюцию вокального обучения, что является ключевым элементом в формировании речи.