Россия восстановлена в ПАСЕ

19:50, 26 июня 2019, ПАИ

Парламентская ассамблея Совета Европы вернула полномочия российской делегации, сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию ПАСЕ , которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

В данном документе отмечается, что Россия должна «без каких-либо дальнейших проволочек» вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи и «вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств». Кроме того, в принятом документе ПАСЕ призвала Россию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав России.