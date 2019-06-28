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Культура

Странствующие куклы господина Пэжо будут передвигаться по Пскову 28 июня

Артисты театра «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга будут передвигаться по улицам Пскова 28 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, накануне гостей Ганзейских дней развлекали персонажи из перфоманса «Cosmo».

28 июня артистов можно будет увидеть на Октябрьской площади и других улицах города.  

  • Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко

Театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады «Странствующие куклы господина Пэжо» появился в Санкт-Петербурге в 1993 году. Он является постоянным участником фестивалей России, Европы и Азии. В РФ регулярно принимает участие в правительственных праздниках и дворцовых торжествах. Однако истинным призванием труппа называет уличный театр.

«С театром «Странствующие куклы господина Пэжо» вы всегда попадаете в сказочный мир с необычными персонажам. Театр господина Пэжо – театр карнавальный. Он не то чтобы играет в карнавал, он из него рождается», - отметили в коллективе.

Театр является обладателем множества престижных наград, в том числе премии в номинации «Лучшая режиссура» на Международном театральном фестивале «100, 1000, 1000000 историй» в Бухаресте (Румыния, 2008), первой премии среди драматических театров в номинации «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль» на том же фестивале в 2009 году. Также артисты театра получили награды на фестивалях в Норвегии, Польше, принимали участие в фестивале российского искусства в Каннах (Франция), международном фестивале «Carnival of Venice» (Италия), стали лауреатами всероссийской национальной премии театрального искусства Арлекин в номинации «Лучшая женская роль».

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