Дополнительные билеты на церемонию закрытия Ганзейских дней выпустили в Пскове

18:28, 29 июня 2019, ПАИ

По просьбам жителей и гостей Пскова выпущена дополнительная партия пригласительных билетов на церемонию закрытия Ганзейских дней. Она пройдет 30 июня на территории Кремля в Пскове. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, билеты накануне начали выдавать бесплатно в кассе Большого концертного зала Псковской областной филармонии. И за 1,5 часа была выдана вся первая партия имевшихся пригласительных.

Мероприятие пройдет 30 июня в 16:00. Оно станет финалом четырех дней работы международного фестиваля.

Режим работы кассы: с 12.00 до 19.00 с двумя техническими перерывами: с 15.00 до 15.30 и с 16.45 до 17.00.

В ведомстве уточнили, что количество билетов на мероприятие ограничено.