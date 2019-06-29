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Культура

Дополнительные билеты на церемонию закрытия Ганзейских дней выпустили в Пскове

По просьбам жителей и гостей Пскова выпущена дополнительная партия пригласительных билетов на церемонию закрытия Ганзейских дней. Она пройдет 30 июня на территории Кремля в Пскове. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, билеты накануне начали выдавать бесплатно в кассе Большого концертного зала Псковской областной филармонии. И за 1,5 часа была выдана вся первая партия имевшихся пригласительных. 

Мероприятие пройдет 30 июня в 16:00. Оно станет финалом четырех дней работы международного фестиваля.

Режим работы кассы: с 12.00 до 19.00 с двумя техническими перерывами: с 15.00 до 15.30 и с 16.45 до 17.00. 

В ведомстве уточнили, что количество билетов на мероприятие ограничено.

 

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