Псковский избирком заверил списки кандидатов пяти избирательных объединений

17:22, 01 июля 2019, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области заверила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №2, выдвинутых избирательными объединениями политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избиркома, процедура прошла в ходе заседания 1 июля.

Также члены избиркома постановили выдать уполномоченным представителям избирательных объединений копии их заверенного списка. По решению региональной избирательной комиссии все постановления с копией заверенного списка и копией заявления кандидата направят в территориальную избирательную комиссию Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии.

В списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 включены от партии «Яблоко» - Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев, от КПРФ - Александр Ножка и от «Единой России» - Игорь Максимов.

Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18:00 2 июля. Дополнительные выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.