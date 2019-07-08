Обслуживание и ремонт камер на псковских дорогах обойдется в 1,5 млн рублей

17:29, 09 июля 2019, ПАИ

Управление автомобильных дорог Псковской области заказало услуги по техническому обслуживанию и ремонту комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Максимальное значение цены контракта составляет 1 млн 528 тыс. 333,33 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области

В техническом задании указаны комплексы «Кречет», «СКАТ», «Арена», расположенные в Пскове на улицах Инженерной, 17, Коммунальной, 30, Чудской, 1, Крестовском шоссе, 31, а также на трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница с Белоруссией в Стругокрасненском, Плюсском и Островском районах, в городе Великие Луки на Октябрьском проспекте, 146 и улице Фурманова, 24.

Проведение аукциона запланировано на 19 июля. Его победитель будет обслуживать комплексы до 31 декабря.