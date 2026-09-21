Доходы бюджета Пскова за первое полугодие увеличились на 458 млн рублей

13:14, 21 сентября 2026, ПАИ

Отчет об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие 2026 года рассмотрели депутаты комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы. Заседание прошло под председательством Юлии Пожидаевой, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

За отчетный период плановые назначения по доходам городского бюджета увеличились на 458 млн рублей. В том числе 333 млн рублей составили субвенции и субсидии из областного бюджета.

Депутаты также обсудили изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы и расходы городского бюджета на текущий год предлагается увеличить на 326 млн рублей.

Кроме того, на заседании представили информацию о капитальном ремонте многоквартирных домов, ремонте дорог, дворов и проездов к ним, а также объектов социальной сферы.