Ключевая ставка станет темой брифинга в медиацентре ПАИ

11:48, 21 сентября 2026, ПАИ

Брифинг начальника экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексея Суслова пройдёт в понедельник, 21 сентября, в 12:00 в медиацентре Псковского агентства информации.

Главной темой встречи станет решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14 % годовых.

Какие факторы повлияли на решение регулятора? Как ключевая ставка отражается на инфляции, потребительской активности и доступности кредитов? Как дефицит кадров, логистика, ситуация на топливном рынке и внешние условия влияют на рост цен? Каким образом денежно-кредитная политика сказывается на инвестиционной активности предприятий, в том числе в Псковской области?

Ответы на эти вопросы Алексей Суслов даст на брифинге.