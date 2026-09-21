Причины сохранения ключевой ставки на уровне 14% объяснил эксперт Банка России

14:14, 21 сентября 2026, ПАИ

Что повлияло на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14 % годовых, объяснил начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

«Это было первое сохранение после 10 снижения ключевой ставки подряд. Нельзя сказать, что оно было абсолютно неожиданно для экспертного сообщества, то эксперты уже тогда видели, что проинфляционные риски, риски, которые могут разогнать инфляцию, заметно возросли. Почему мы снижали ставку в предыдущие периоды - мы заходили в 2026 год с постепенным замедлением спроса в экономике и его нормализации. И инфляция тоже замедлялась, ведь 2025 год мы закончили с достаточно низким уровнем инфляции - 5,6%», - отметил он.

При этом некоторое ускорение роста цен в начале года имело лишь временное влияние и вернулся умеренный рост цен. В частности, устойчивый рост цен во втором квартале 2026 года оценивался в 4-5%, поэтому Банк России постепенно снижал ключевую ставку.

«Затем летом произошел некоторый рост цен на топливном рынке из-за ограничений на стороне предложения, вынужденного ремонта на заводах. В июне это был еще только прямой эффект - подорожал только бензин, а в июле мы увидели вторичные эффект, то есть рост издержек, с которым столкнулся производитель, в том числе логистических и ряда других. Они привели к тому, что рост цен затронул и некоторые другие товары и услуги. Это не какой-то устойчивый всплеск, но это немного отодвинуло устойчивую инфляцию от нашей цели. Если мы раньше оценивали ее в 4-5%, то в июле это уже 5-6%», - рассказал Алексей Суслов.

Кроме того, эксперты рассматривают ряд рисков до конца года, которые необходимо изучить. В частности, это касается проекта бюджета на ближайшие годы. «Уже к октябрьскому заседанию мы будем понимать уточненные параметры проекта бюджета на ближайшие годы. Там будет более полное понимание, с какой скоростью будет закрываться на прогнозном горизонте дефицит бюджета. Это будет влиять на параметры денежно-кредитной политики тоже», - пояснил эксперт.

Кроме того, сейчас наблюдаются высокие инфляционные ожидания, которые также замедляет возвращение инфляции к цели.

«В любом случае в базовом сценарии мы предполагаем, что проблемы на стороне предложений, в том числе на топливном рынке, к концу года исчерпают себя, и в этих условиях устойчивая инфляция должна вернуться к 4%, и в 2027 году годовая инфляция достигнет нашей цели вблизи 4%», - заключил гость медиацентра.