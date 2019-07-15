Великолукская пенсионерка отдала более 19 тысяч за «снятие порчи»

12:33, 16 июля 2019, ПАИ

Великолукская пенсионерка отдала более 19 тысяч рублей мошеннице, которая пообещала снять с нее порчу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 15 июля в квартиру дома на улице Автомобильной в Великих Луках к 78-летней горожанке, 1941 года рождения, зашла неизвестная женщина и заявила, что видит на пенсионерке порчу и готова ее снять. Для успешности процедуры она потребовала денег и получила их от хозяйки квартиры.

Когда потерпевшая поняла, что имеет дело с мошенницей, она обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По имеющимся данным, злоумышленнице на вид 35-40 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие черные, кожа смуглая, один из зубов золотой. Была одета в футболку розового цвета, черные спортивные брюки, красные балетки. На шее – две золотые цепочки с крестиком и кулоном в виде сердечка.

Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят обратиться в полицию по телефонам в Великих Луках: 8 (811-53) 5-27-94, 8-911-387-07-44 или 02.

Подобный случай произошел 12 июля в Псковском районе. В одной из деревень в дом, где проживает 18-летняя учащаяся псковского колледжа, пришла неизвестная и сначала попросила поесть и попить, а потом предложила снять с девушки порчу. В итоге злоумышленница завладела золотыми изделиями девушки – двумя кольцами, цепочкой с кулоном, нательным крестиком и деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или целителями. Нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать им деньги или ценности.